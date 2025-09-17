В Жуковском приступили к монтажу ступенек пешеходного перехода на ул Гагарина

В Жуковском продолжаются работы по капитальному ремонту подземного перехода на улице Гагарина. Подрядчик приступил к монтажу ступенек. Об этом сообщил глава Жуковского Андроник Пак, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обращаясь к жителям он попросил на время ремонта заранее планировать маршруты в этом районе, а также соблюдать осторожность вблизи строительной зоны.

Капитальный ремонт подземного перехода между зданиями ЦАГИ и администрации был необходим давно, работы начали в августе 2025 года. Ориентировочный срок завершения капитального ремонта и открытия перехода — октябрь 2025 года.

Напомним, что в рамках встреч с главой города Андроником Паком, жители неоднократно поднимали вопрос о необходимости ремонта исторического перехода между Центральным аэрогидродинамическим институтом им. Н. Е. Жуковского и зданием городской администрации. В последние годы он находился в аварийном состоянии.

