В Жуковском отраслевые специалисты проверили работу МБУ по содержанию территорий

Отраслевые специалисты совместно с инспекторским составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают рабочие выезды в учреждения по содержанию территорий региона. Сегодня посетили городской округ Жуковский, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители ведомства оценили качество работы МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения».

Были проанализированы:

состояние материально-технической базы предприятия;

уровень содержания техники и средств малой механизации;

штатная численность компании;

запасы противогололедных материалов;

количество поступающих от жителей обращений.

В рамках выезда сотрудники министерства также посетили дворовые территории городского округа, по которым зафиксировано наибольшее количество недочетов в уборке. Основной акцент был сделан на смете мусора после схода снега.

По итогам выезда руководящему составу учреждения разъяснили методики принятия проактивных мерах в целях оптимизации рабочего процесса.

«Провели анализ работы МБУ региона в зимний период. Видим, что некоторые городские округа демонстрируют низкие показатели уборки и содержания территорий, поэтому приняли решение организовать выездные обследования баз. Основная задача — отрегулировать рабочий процесс, обеспечить качественное выполнение услуг и снизить количество поступающих обращений от жителей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работа в этом направлении будет продолжена. В январе планируется посетить еще 2 муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.