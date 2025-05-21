В Жуковском начали реконструировать участки теплосети по улице Спасателей

В Жуковском начались работы по реконструкции участков тепловой сети по улице Спасателей. Проведение работ запланировано до 18 августа 2025 года включительно. В связи с этим, в этот период в Жуковском будут осуществляться временные перекрытия участков автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы планируется выполнить в три этапа, они включают в себя замену сетей теплоснабжения в следующем порядке:

1 этап: начало работ — 20 мая 2025 года, окончание — 20 июня 2025 года. В этот период будет выполнено перекрытие участка дороги на улице Менделеева — от пересечения с улицами Мясищева и Спасателей до пересечения с улицей Гагарина.

2 этап: начало работ — 21 июня 2025 года, окончание — 14 августа 2025 года. В этот промежуток будет осуществляться одностороннее движение по улице Спасателей — в сторону улицы Луч.

3 этап: начало работ — 15 августа 2025 года, окончание — 18 августа 2025 года. Будет закрыт сквозной проезд по улице Спасателей.

Работа по реконструкции указанной тепловой сети позволит повысить качество теплоснабжения, снизить аварийность и повысить надежность сетей теплоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.