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В Жуковском начали подавать тепло в социальные учреждения

Отопление в Жуковском начали включать по заявкам социальных учреждений. С 1 октября тепло начнут подавать в многоквартирные дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском начался отопительный сезон. Глава округа Андроник Пак сообщил, что тепло уже начали подавать по заявкам социальных учреждений.

«По заявкам мы уже начали подавать тепло в социальные объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры», — сообщил Андроник Пак.

С 1 октября тепло начнут подавать в многоквартирные дома. В течение пяти дней сначала подключат малоэтажные здания, затем — многоэтажные. С 5 по 10 октября управляющие компании проведут пусконаладочные работы. Весь процесс подачи тепла может занять до 10 рабочих дней.

Ответственные службы составили график пуска отопления. Управляющие компании будут работать ежедневно, включая выходные, чтобы оперативно реагировать на обращения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.