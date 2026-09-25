В Жуковском до начала отопительного сезона заменят более 200 м теплосетей

В Жуковском до начала отопительного сезона планируют модернизировать два центральных тепловых пункта на улице Дзержинского и заменить более 200 м трубопровода отопления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Дзержинского по инвестиционной программе модернизируют центральные тепловые пункты № 31 и № 32 и меняют более 200 м трубопровода отопления. Работы планируют завершить до начала отопительного периода. На улице Семашко продолжается капитальный ремонт около 700 м теплосети. Ранее сети отремонтировали на улицах Чапаева, Маяковского, Молодежной, Королева и Ломоносова.

При подготовке к сезону тепловые сети перенесли из-под здания школы № 3. По народной программе «Единой России» модернизировали ЦТП № 35: заменили теплообменники горячего водоснабжения, установили насосы и обновили автоматику. Она поддерживает нормативную температуру горячей воды с точностью до одного градуса. Гидравлические испытания провели на 84,3 км теплосетей. На 37 ЦТП установят системы удаленной диспетчеризации.

В котельных МП «Теплоцентраль» реконструируют системы электроснабжения. На первом из трех этапов установили российские приборы, которые точно учитывают количество и качество поступающей электроэнергии и позволяют выявлять предаварийное состояние оборудования. В главной котельной последний паровой котел заменили более мощным и энергоэффективным водогрейным.

Управляющие компании подготовили запас деталей, задвижек, вентилей и клапанов на случай аварий. Аварийные бригады и диспетчерская служба МП «Теплоцентраль» работают круглосуточно; для устранения аварий закупили спецтехнику. Отопительный период начнется после пяти дней со среднесуточной температурой ниже +8 °C.

Телефон аварийно-диспетчерской службы МП «Теплоцентраль»: +7 (991) 591-22-37. Телефоны Единой диспетчерской службы ЖКХ Жуковского: +7 (800) 550-31-15, +7 (499) 550-31-15, +7 (499) 755-43-00, +7 (929) 507-05-06. Для обращений по отоплению и водоснабжению в MAX создали чат: https://max.ru/join/3Vqow-8W_TtUvHAX9GaZnEHsAnpigheGlzQy8lwlWBw.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.