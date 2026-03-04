В Зарайском округе начали газификацию деревни Клин-Бельдин

сегодня в 16:23

Строительство газопровода протяженностью более 6,3 км стартовало 2 марта в деревне Клин-Бельдин Зарайского округа Подмосковья. Работы ведут по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», завершить их планируют в конце 2026 года, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Общая протяженность газопровода составит 6346,5 метра. Около 400 метров трубы проложат методом горизонтально-направленного бурения, что позволит сохранить асфальтовое покрытие местной дороги. Еще более 116 метров сетей построят с применением пневмопробойника.

После ввода объекта в эксплуатацию возможность подключиться к централизованному газоснабжению получат 208 домовладений с учетом перспективной застройки. Также газ подведут к магазину, сельскому клубу и Благовещенской церкви.

Жители смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка по программе социальной газификации после завершения строительства и запуска газопровода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.