сегодня в 15:32

В Зарайском округе 150 домов уже готовы к зиме

В Зарайском округе специалисты управляющей компании активно готовят жилой фонд к зимнему отопительному сезону. За лето им предстоит проверить состояние инженерных сетей, кровли и входных групп в 453 многоквартирных домах. Особое внимание уделяется состоянию отопительных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обязательной процедурой является промывка внутридомовых систем центрального отопления, которая предусмотрена для 395 объектов недвижимости. На сегодняшний день уже завершены подготовительные работы в 150 домах.

Глава округа Виктор Петрущенко подчеркивает важность этой процедуры перед началом отопительного периода.

«Во время промывки очищаются трубопроводы от накопившихся за зимний сезон загрязнений. Это обеспечивает бесперебойное снабжение жилых помещений теплом», — отметил он.

Работы по подготовке жилищного фонда к зиме должны быть завершены специалистами коммунальных служб до 15 сентября текущего года. Подготовка домов к зиме является ключевым этапом для обеспечения комфортных условий проживания жителей округа в холодный период.