В Зарайской деревне стартовал масштабный ремонт системы водоснабжения

В деревне Летуново Зарайского муниципального округа стартовал масштабный ремонт системы водоснабжения. Этот вопрос стал актуальным для жителей после обсуждения на «выездной администрации», где местные жители подняли проблему бесперебойного обеспечения водой. Устаревшие коммуникации часто давали сбои, особенно в летний период, когда происходили регулярные перебои с водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Понимая важность проблемы, было принято решение изыскать возможность и обновить водопроводную сеть. Работы уже начались. Перекладка труб на участке общей протяженностью порядка 2,5 км ведется силами МУП «ЕСКХ», — сказал глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Замена устаревших водопроводных труб на новые позволит значительно повысить надежность системы водоснабжения и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций. Это важный шаг к улучшению качества жизни жителей деревни. Кроме того, в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и национального проекта «Экологическое благополучие», в ближайшее время в деревне Летуново будет запущен новый водозаборный узел производительностью 400 куб. м со станцией очистки воды. Эти меры направлены на решение проблемы водоснабжения и улучшение условий жизни местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.