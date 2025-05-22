В Зарайске завершилась модернизация очистных сооружений

В селе Протекино, расположенном под Зарайском, завершились масштабные работы по модернизации местных очистных сооружений. Теперь все процессы соответствуют современным экологическим стандартам. Качество очистки сточных вод значительно повысилось, что обеспечивает безопасность для окружающей среды и здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством администрации округа была проведена полная реконструкция комплекса очистных сооружений. В ходе работ была расширена территория, устаревшее оборудование заменено на новое и высокоэффективное, а также модернизированы системы фильтрации и обеззараживания воды. Данные изменения позволили существенно снизить нагрузку на экосистему региона и улучшить качество жизни местных жителей. По словам специалистов, очищенные сточные воды теперь полностью соответствуют требованиям СанПиН. Обновленные технологии позволяют задерживать органические загрязнения, минеральные вещества и патогенную микрофлору практически на 100 процентов. Это является важным шагом к обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.

Завершение модернизации очистных сооружений в Протекино — это значимое достижение для округа, которое открывает новые возможности для устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.