В Зарайске во вторник на 2 часа отключат холодную воду

В связи с проведением ремонтных работ по устранению утечки на трассе холодного водоснабжения, во вторник на 2 часа, в период с 9:00 до 17:00, в Зарайске будет отключено холодное водоснабжение. Это сообщение было озвучено представителями местных коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы приносим извинения всем жителям за временные неудобства, которые могут возникнуть в этот период. Работы необходимы для обеспечения надежности водоснабжения в будущем», — отметил глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Под отключение попадают следующие территории: улицы Д. Воронино (дома № 34-40) и Д. Беспятово (дома № 216-244). Жителям этих районов рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды.

Коммунальные службы призывают жителей проявить понимание и терпение в связи с временными неудобствами.

«Мы понимаем, что отключение воды может создать определенные трудности, но мы делаем все возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее и вернуть водоснабжение в норму», — добавили в службе.

Работы по устранению утечки будут проводиться в течение дня, и специалисты надеются, что все процедуры пройдут без задержек. Жителям рекомендуется следить за обновлениями и заранее планировать свои дела на это время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.