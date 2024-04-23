В Зарайске проведут масштабную модернизацию теплоснабжения более чем на 1 млрд

В городском округе Зарайск пройдет масштабная модернизация системы теплоснабжения. Предполагаемая сумма, которая может понадобиться для реализации мероприятий, составляет более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В решении штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса Подмосковья зафиксированы мероприятия, которые планируется включить в госпрограмму.

Для повышения качества и надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы» планируется включить мероприятия по реконструкции и ремонту большого количества участков тепловых сетей.

В частности, в таких населенных пунктах, как деревни Зименки, Гололобово, Алферьево, Дуравна, село Макеево, деревня Менлюкино, поселки Октябрьский, Текстильщики, 33СМ, село Чулки-Соколово и др.

Кроме того, в мае–июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет принято решение о включении дополнительных мероприятий по капремонту теплосетей в госпрограмму. В частности, будет выполнена опрессовка сетей от котельной в Зарайске на ул. Октябрьской до ул. Южный квартал.

«По теплосетям региона нам предстоит много работы. Важной частью формирования программы модернизации является опрессовка сетей. Как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на 310 км сетей региона. Те участки, где будут выявлены порывы, дополнительно включим в госпрограмму и начнем ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», — отметил вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Как ранее заявлял Хромушин, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принято беспрецедентное решение — не дожидаться начала реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, так как ее перенесли на 2025 год, а сформировать региональную госпрограмму и незамедлительно начать ее реализацию.

«Сегодня определено 243 мероприятия в 42 муниципалитетах со сроком начала реализации в этом году на общую сумму 21 млрд рублей. Наша задача — резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов. А в первую очередь — не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию», — отметил Хромушин.

В настоящее время в Подмосковье сформировано четыре рабочие группы по теплоснабжению: «Север», «Юг», «Запад», «Восток», к работе штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса привлечены эксперты федерального уровня.

Ключевая задача — реализовать масштабную модернизацию объектов теплоснабжения в рамках краткосрочной и долгосрочной программы. Так, в 2024 году запланировано строительство, реконструкция и капремонт 49 котельных и 384 км сетей на сумму в размере более 11 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.