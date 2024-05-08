В Зарайске планируют капитально отремонтировать котельную Беспятово

В подмосковном Зарайске планируют провести капитальный ремонт котельной Беспятово. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы и работы по благоустройству и озеленению территории, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту котельной Беспятово по адресу: Московская область, Зарайск, ул. Советская», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе опубликовано извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной Беспятово (в части замены котла) по адресу: г. Зарайск, ул. Советская, дом № 47.

Срок окончания работ — сентябрь 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.