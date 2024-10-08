В Зарайске начал работать офис регоператора Каширского кластера

Каждый желающий может оперативно решить свои вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, очно прийдя в офис по адресу: г. Зарайск ул. Советская, д. 77. Формат открытого диалога организован для удобства граждан, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках встреч будут приниматься заявки на заключение договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, можно уточнить и откорректировать данные по лицевому счету, урегулировать вопросы задолженности по оплате в досудебном порядке. Также жители смогут высказать пожелания по корректировке графика вывоза мусора.

Гражданам разъяснят необходимость оплаты коммунальной услуги «Обращение с ТКО», расскажут о способах оплаты, объяснят правила заказа контейнера для вывоза строительного мусора.

График работы: каждую пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.