В Ступине модернизируют 3 сети водоснабжения

В текущем году модернизация объектов теплоснабжения в Подмосковье пройдет, в том числе, в четырех городских округах — Кашере, Ступине, Серебряных Прудах и Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Всего в 2024 году запланировано в этих городских округах 120 мероприятий c общей суммой 24 млрд рублей, из них 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения.

«Пообщались с жителями 4 городских округов. Ответили на вопросы, которые их беспокоили. Надеемся, что такой формат смогут перенять и администрации муниципалитетов, чтобы заранее доводить всю необходимую информацию до жителей, а также интересоваться, какие вопросы беспокоят граждан. Это может помочь скорректировать планы и решить сначала самые проблемные вопросы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Так в Зарайске в текущем году планируется 3 мероприятий по модернизации сетей водоснабжения.Срок выполнения работ —2024-2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», - сказал Воробьев.