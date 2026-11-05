В западном Подмосковье заменят 90 выключателей на 19 подстанциях

Компания «Россети Московский регион» обновляет оборудование подстанций западного Подмосковья, чтобы повысить надежность электроснабжения. До конца 2026 года работы проведут в ряде округов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики установят на 19 подстанциях западного Подмосковья 90 вакуумных выключателей российского производства взамен устаревших масляных. Из них 23 устройства рассчитаны на напряжение 35 кВ, еще 67 — на 6 и 10 кВ.

Вакуумные выключатели не используют трансформаторное масло, отличаются пожаробезопасностью и экологичностью. Вакуум служит эффективной дугогасящей средой, а срок службы устройств составляет около 30 лет. Оборудование соответствует техническим требованиям к подстанциям нового поколения и повышает качество электроснабжения и эксплуатационную надежность.

Сейчас специалисты работают на питающем центре в Рузском округе, где уже заменили три из шести выключателей напряжением 35 кВ. До конца 2026 года аналогичные работы выполнят в Одинцовском округе, Истре, Волоколамском и других округах западного Подмосковья.

«Вакуумные устройства не используют трансформаторное масло, а значит, исключают риск возгорания и разлива масла на подстанциях, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов. Для западного Подмосковья, где плотность застройки и рекреационных зон высока, это особенно значимо», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что программа замены оборудования направлена на снижение рисков для людей, инфраструктуры и окружающей среды, а экологичность и пожарная безопасность становятся нормой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.