В восьми округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах. Где спецтранспорт сделает остановки 7 и 8 июня, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Суббота:
Долгопрудный
Адрес: ст. Долгопрудная, рыночная площадь;
Королев
Адрес: площадь ЦДК имени Калинина;
Домодедово
Адрес: ТЦ «Солис», ул. Каширское шоссе, 114;
Подольск
Адрес: мкр. Климовск, пр-кт 50 лет Октября, д. 13, 13Б.
Воскресенье:
Мытищи
Адрес: ул. Щербакова, д. 2, корп. 1, парковка;
Химки
Адрес: ул. Совхозная, парковка у парка «Эко-берег»;
Серпухов
Адрес: ул. Ворошилова, д. 128, площадь «Юбилейная» перед ТЦ «Дисконт»;
Видное
Адрес: ул. Березовая, д. 1А, ТК «Лента» (парковка).
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Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.