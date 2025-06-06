В восьми округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах. Где спецтранспорт сделает остановки 7 и 8 июня, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Суббота:

Долгопрудный

Адрес: ст. Долгопрудная, рыночная площадь;

Королев

Адрес: площадь ЦДК имени Калинина;

Домодедово

Адрес: ТЦ «Солис», ул. Каширское шоссе, 114;

Подольск

Адрес: мкр. Климовск, пр-кт 50 лет Октября, д. 13, 13Б.

Воскресенье:

Мытищи

Адрес: ул. Щербакова, д. 2, корп. 1, парковка;

Химки

Адрес: ул. Совхозная, парковка у парка «Эко-берег»;

Серпухов

Адрес: ул. Ворошилова, д. 128, площадь «Юбилейная» перед ТЦ «Дисконт»;

Видное

Адрес: ул. Березовая, д. 1А, ТК «Лента» (парковка).

Жители Подмосковья могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл.

Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.