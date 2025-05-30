В Воскресенске ведется проверка объектов водоснабжения

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в округе ведется проверка объектов водоснабжения. В пятницу глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил два ВЗУ: в микрорайоне Лопатинский и в городе Белоозерский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ответ на обращения жителей микрорайона Лопатинский на качество воды Алексей Малкин поручил профильным специалистам разобраться в ситуации и провести лабораторный анализ подаваемого ресурса.

«На этих ВЗУ запланированы ремонтные работы, которые проведем в летний период текущего года. Ежедневно мониторим подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, держу вопрос на личном контроле», — отметил глава округа.

На 2025–2026 годы запланирована установка станций водоподготовки на ВЗУ в деревнях Золотово, Леоново, Губино и Знаменка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.