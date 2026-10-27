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В Воскресенске реконструируют теплосети от теплопункта на Советской улице

Реконструкция тепловых сетей от центрального теплового пункта на улице Советской продолжается в Воскресенске. Общая протяженность участка составляет 3700 погонных метров в однотрубном исчислении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведут в рамках инвестиционной программы по концессионному соглашению с ООО «Газпром теплоэнерго МО».

«В настоящее время на первом участке сети уже демонтировано 1200 метров изношенных трубопроводов, а монтаж новых сетей выполнен в объеме 1450 метров. Специалисты продолжают работы по монтажу тепловой сети», — рассказал и. о. главного инженера воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Александр Игнатов.

Подрядчик также приступил к благоустройству отремонтированных участков. Рабочие восстанавливают дорожное покрытие, укладывают новый асфальт и приводят в порядок прилегающие территории.

Обновление инфраструктуры обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей и снизит риск аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.