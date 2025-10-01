В Воскресенске продолжается строительство котельной

сегодня в 15:59

Заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Бутор вместе с депутатами, представителями общественной палаты округа и жителями проверили, как продвигается строительство новой котельной в микрорайоне Лопатинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Традиционно вместе с жителями проверяем и смотрим, как идет строительство котельной. Сегодня встретились с подрядчиком, он подробно рассказал об этапах», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Работы ведутся согласно утвержденному графику, основное оборудование уже доставлено и проходит монтаж. Подрядчик гарантирует завершение всех технических присоединений — электроэнергии, газа, воды, теплосетей и канализации — к середине октября. Работы проходят в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО».

К концу месяца запланированы пусконаладочные работы и перевод со старой котельной на новую, что обеспечит жителям микрорайона стабильное отопление и повысит надежность коммунальной системы округа.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.