В Волоколамском округе запустили станцию очистки воды в доме

Станцию водоочистки запустили 5 мая в доме № 22 на улице Пороховской в Волоколамске. Работу полностью автоматизированного оборудования проверила глава округа Наталья Козлова. Система обеспечит качественной питьевой водой 152 квартиры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производительность новой станции составляет 15 кубометров в час. В ее основе — технологии обезжелезивания и тонкой очистки. Оборудование работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия оператора.

Глава округа Наталья Козлова вместе с заместителем Викторией Ревой проверили работу станции. Они отметили, что во время промывки система не создает неудобств для жильцов.

«Это не первая станция водоочистки в Волоколамске. В соседнем доме № 20 на улице Пороховской аналогичное оборудование работает с осени прошлого года. Сбоев не фиксируют, вода соответствует санитарным нормам», — рассказала Наталья Козлова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.