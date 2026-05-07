Сергей Соседов назвал ссору Успенской и Чеботиной «мышиной возней»

сегодня в 18:51

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал конфликт Любови Успенской и Люси Чеботиной и назвал его «мышиной возней», сообщает Газета.ru .

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о публичной ссоре Любови Успенской и Люси Чеботиной. По его словам, происходящее не заслуживает внимания.

«Мне глубоко безразличны подобные конфликты. Это мышиная возня, недостойная ни малейшего внимания», — заявил критик.

Скандал разгорелся в социальных сетях. Любовь Успенская оставила под публикацией с исполнительницей хита «Солнце Монако» комментарий, в котором призналась, что не может ее терпеть. На это ответила мать Чеботиной.

«Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — написала она.

Позже Люся Чеботина заявила, что считает действия Успенской проявлением буллинга, и подчеркнула, что продолжит становиться «лучшей версией себя». Ранее продюсер Сергей Дворцов связывал конфликт с завистью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.