Максим Белбородов назвал поселок Солнечное своим местом силы

Актер Максим Белбородов поделился любимыми и значимыми местами в Санкт-Петербурге и назвал поселок Солнечное своим местом силы, сообщает Газета.ru .

Максим Белбородов рассказал о дорогих сердцу локациях в родном городе в рамках конкурса к премьере криминальной экшн-драмы «Приговор». Проект посвящен созданию карты знаковых мест страны по впечатлениям жителей.

Актер отметил Петроградский район, где прошли его детство и юность.

«Петроградка — это мой родной район Петербурга. Я помню его как будто в сепии. Я гулял там в девяносто пятом году, видел этот хмурый Санкт-Петербург. Но он мне нравился. Машин почти не было, было какое-то особое состояние. Сейчас, конечно, Петербург выглядит лучше, но это ощущение осталось», — поделился Белбородов.

Артист также выделил район у Чернышевской, который подходит для прогулок в любое время года. Особое место в его жизни занимает поселок Солнечное на берегу Финского залива.

«Пока едешь туда, сосны буквально заряжают энергией на ходу. Дорога от Сестрорецка в сторону Солнечного очень длинная и красивая. Берешь велосипед и едешь, едешь — мечта», — рассказал актер.

Белбородов подчеркнул, что считает залив морем и называет его местом силы.

«Петербуржцы вообще живут на берегу моря. Кто-то говорит «залив», но для нас это море, пусть в нем мелко и часто холодно. Но это место силы, я даже не знаю, где еще в мире можно найти что-то подобное», — отметил артист.

В фильмографии актера более 70 ролей, среди них проекты «Метод», «Мажор», «Лед», «Отель Элеон» и «Постучись в мою дверь в Москве».

