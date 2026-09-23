В Видном до конца сентября заасфальтируют тротуары на улице Школьной

Специалисты завершают благоустройство двора на улице Школьной в Видном после капитального ремонта теплосети. Работы выполнены на 99%, тротуары планируют заасфальтировать до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Школьной после замены магистрального трубопровода уложили бордюрный камень, подготовили основание из песка и щебня, выровняли почву и посеяли семена. Осталось заасфальтировать тротуары и завершить озеленение.

«Сейчас на участке остаются финальные штрихи: асфальтирование тротуаров и завершение озеленения. Все обязательные работы по программе модернизации теплоснабжения в округе мы планируем завершить до начала отопительного сезона», — отметила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

На участке от тепловой камеры 11 до ЦТП 5а капитально отремонтировали магистральный трубопровод диаметром 325 мм и протяженностью 522 м в двухтрубном исчислении. Старые сети полностью заменили. Коммуникации, которые проходили по территории детского сада, вынесли за его границы.

Благоустройство на Школьной входит в программу модернизации теплоснабжения Ленинского округа. Ремонт сетей и благоустройство прилегающих территорий продолжатся на других объектах. Все запланированные работы в округе намерены завершить до конца 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.