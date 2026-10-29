В Верее проверили готовность дорожной и коммунальной техники к зиме

Антон Миняев посетил базу учреждения, оценил состояние специализированной техники и обсудил с коллективом завершающий этап подготовки к зиме. Особое внимание уделили готовности к работе при низких температурах и снегопадах.

Во время проверки выяснили, какими силами и средствами учреждение располагает для выполнения сезонных задач. От исправности техники и организации работы сотрудников зависят своевременная уборка снега и безопасность передвижения жителей.

По итогам рабочей встречи Миняев поставил задачи, которые необходимо выполнить до наступления устойчивых холодов. Подготовка должна обеспечить бесперебойную работу учреждения зимой: техника должна быть готова к выходу, а сотрудники — к оперативному выполнению работ при изменении погоды. Главная цель — сохранить дороги и общественные пространства удобными и безопасными в течение всего сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.