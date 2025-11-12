В Верее Наро-Фоминского округа проводится реконструкция линий электропередач

На улице Солнечной в городе Верея Наро-Фоминского городского округа в настоящее время проводится реконструкция линий электропередач. Работы направлены на повышение надежности электросетевого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные мероприятия включают:

реконструкцию участка линии электропередач протяженностью 350 м — старые, находящиеся в аварийном состоянии опоры заменяются на современные, соответствующие действующим нормам и стандартам.

На данной линии электропередач предусмотрен монтаж энергоэффективных светодиодных светильников, которые обеспечивают более яркое и равномерное освещение при меньшем потреблении электроэнергии. Новые светодиодные светильники позволят снизить эксплуатационные расходы, уменьшить нагрузку на энергосистему и повысить уровень безопасности для жителей и водителей в вечернее и ночное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.