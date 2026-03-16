В Верее модернизировали водозаборный узел ВЗУ-442

Модернизация водозаборного узла ВЗУ-442 на Ленинском проезде завершилась в Верее Наро-Фоминского округа. Обновленный объект обеспечивает чистой водой более 4,2 тыс. жителей и социальные учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Водозаборный узел, построенный в 1968 году, полностью обновили. Его мощность увеличили до 2 315 кубометров воды в сутки, что позволяет обеспечивать ресурсом жилые дома и социальную инфраструктуру района.

На объекте установили модульную станцию водоочистки. Вода проходит полный цикл подготовки — от грубой очистки и аэрации до обезжелезивания и финальной фильтрации. Также специалисты заменили скважинные насосы, водоподающие колонны и насосную группу, благоустроили прилегающую территорию.

Качественная питьевая вода поступает в две школы, два детских сада и две поликлиники, а также в 95 многоквартирных домов, где проживают более 2 100 человек, и в 1 590 домов частного сектора с населением около 2 100 жителей. Работы провели по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.