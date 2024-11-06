В Тучково проверили качество подачи отопления

Заместитель главы Рузского городского округа совместно с начальником территориального отдела Тучково Виктором Русаковым, а также представителями управляющей компании в посёлке Тучково проведена «Срочная выездная администрация» в формате «Выездной администрации», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Выездная администрация» проводилась с целью осмотра, выявления замечаний по вопросу качества подачи отопления в многоквартирном доме № 3, улицы микрорайон Восточный, поселка Тучково. В ходе проверки было выявлено, что температура в жилых помещениях соответствует нормативу.

Такие проверки необходимы для обеспечения качественного предоставления услуг отопления и соблюдения нормативов температуры в жилых помещениях. Выездная администрация позволила выявить замечания и проблемы, связанные с подачей отопления, и принять меры для их устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями городского округа Солнечногорск. Глава региона рассказал, как решаются проблемы с теплоснабжением в их домах.

«Чтобы решить проблему с отоплением в Солнечногорске, „Газпром теплоэнерго“, с которым у нас подписана концессия, установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Также сделали и в Воскресенске. Еще нам помог Питер — дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На ГЭМЗ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают, и очень надеюсь, что вы почувствовали разницу», — отметил Воробьев.