В ТЦ Подмосковья появились аппараты для предоставления коммунальных услуг
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В рамках работы по цифровизации сервисов, предоставляющих жителям Подмосковья услуги в сфере ЖКХ, на территории двух округов Московской области — Подольск и Красногорск установлены первые видеоинфоматы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Они представляют собой инновационное решение, объединяющее онлайн-общение с возможностями оффлайн-обслуживания.
С их помощью жители могут:
- общаться с консультантами через видеосвязь;
- сканировать и отправлять документы;
- получать и распечатывать квитанции и справки (кроме справок с синими печатями, их выдают только на очном приеме);
- оплачивать счета по QR-коду и передавать показания.
Первые видеоинфоматы расположены по адресам:
- Подольск, ул. Литейная, д. 31/5;
- Красногорск, д. Путилково, стр. 16A, ТЦ «Вэйпарк», 2-й этаж.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.