В ТЦ Подмосковья появились аппараты для предоставления коммунальных услуг

В рамках работы по цифровизации сервисов, предоставляющих жителям Подмосковья услуги в сфере ЖКХ, на территории двух округов Московской области — Подольск и Красногорск установлены первые видеоинфоматы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Они представляют собой инновационное решение, объединяющее онлайн-общение с возможностями оффлайн-обслуживания.

С их помощью жители могут:

общаться с консультантами через видеосвязь;

сканировать и отправлять документы;

получать и распечатывать квитанции и справки (кроме справок с синими печатями, их выдают только на очном приеме);

оплачивать счета по QR-коду и передавать показания.

Первые видеоинфоматы расположены по адресам:

Подольск, ул. Литейная, д. 31/5;

Красногорск, д. Путилково, стр. 16A, ТЦ «Вэйпарк», 2-й этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.