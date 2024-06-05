В ЦУРе отметили снижение числа вопросов по содержанию МКД в округах Подмосковья
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На прошедшей неделе в центре управления регионом (ЦУР) зафиксировано уменьшение количества заявок в единую диспетчерскую службу в 26 муниципалитетах Подмосковья. Среди них Серебряные Пруды — на 75%, Зарайск — на 60%, Ступино — на 40%. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.
Отмечается снижение обращений жителей по вопросам устранения несанкционированных надписей, рисунков, рекламы на фасаде, ремонту подъезда, приведения параметров температуры горячей воды в квартире в соответствие с нормативным значением и восстановления остекления входной группы.
Так, в Зарайске управляющие организации устранили повреждения ступеней, перил и пандусов, ликвидировали захламление межквартирных холлов и мест общего пользования, а также восстановили работоспособность вентиляции в доме.
В Серебряных Прудах жители чаще всего просили провести мероприятия по ликвидации грызунов, насекомых в подъезде и восстановить освещение подъезда, входной группы.
В Ступино максимальное число заявкой поступило в категории: «провести уборку подъезда» и «привести параметры давления горячей воды в доме в соответствие с нормативным значением».
В ГУСТ МО напомнили, что направить обращение в единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.