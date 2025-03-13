В цифровых МФЦ Подмосковья оказано более 600 тыс услуг с начала года

Более 290 тыс. электронных услуг оформлено на региональном портале госуслуг и более 270 тыс. — на федеральном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это быстро и безопасно», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Квалифицированные специалисты цифрового МФЦ консультируют заявителей и учат работе на порталах госуслуг. Они рассказывают о порядке предоставления услуг в электронной форме, помогают в оформлении заявлений, сканировании документов, а также информируют о способах отслеживания статусов рассмотрения заявлений и получения результата предоставления услуг.

На всех гостевых компьютерах обеспечен безопасный доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг, государственной информационной системе «ЖКХ», а также к порталам Росреестра, Федеральной налоговой службы, Социального фонда России и другим.

Найти ближайший МФЦ, а также узнать график работы учреждения можно на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.