В трех муниципалитетах Подмосковья провели проверку тепловых сетей

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В Московской области в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы принимают участие в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. За минувшие сутки сотрудники провели проверочные работы в трех муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Всего в городских округах Воскресенск, Одинцово и Люберцы было протестировано 18 участков теплопроводов. Испытания повышенным давлением выдержали 15 участков тепловых сетей, что соответствует их готовности к работе в предстоящий отопительный период.

В ходе тестирования трех участков были обнаружены утечки. После проведения ремонтных мероприятий гидроиспытания здесь будут проведены повторно.

По итогам каждой проверки составлен соответствующий акт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.