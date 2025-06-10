В Томске введен КПО «Сибирь» мощностью 250 тыс т в год

В Томской области запустили комплекс по переработке отходов «Сибирь» с производительностью 250 тысяч тонн в год. Это наиболее технологически оснащенный объект подобного рода за Уралом, сообщила пресс-служба РЭО.

Мусороперерабатывающий комплекс «Сибирь» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он расположен вблизи Томска и был построен в рекордные сроки в рамках выполнения задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Новый перерабатывающий комплекс оснащен передовыми технологиями и может сортировать до 250 тысяч тонн отходов ежегодно. При этом 100 тысяч тонн будут направляться на переработку. Этот крупный объект построили в Томской области всего за год», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Строительство началось 1 марта 2024 года и велось под пристальным вниманием губернатора Томской области Владимира Мазура.

КПО «Сибирь» реализован на основе концессионного соглашения между ООО «Томская региональная концессионная компания», администрацией региона и ПАО «Сбербанк».

«Ввод нового предприятия значительно снизит нагрузку на существующие полигоны. КПО „Сибирь“ будет обслуживать Томск, Томский район и город Северск. На их территории образуется более 80% отходов в регионе. Принимать отходы комплекс начнет после лицензирования и установления тарифа», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Комплекс оснащен оборудованием российского производителя ООО «ХУСМАНН РУС». Оно сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества и охраны окружающей среды.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.