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В Талдомском округе проходят мероприятия по модернизации систем теплоснабжения

В рамках реализации государственной программы в Талдомском городском округе проводится модернизация тепловых сетей. В активную фазу работ уже перешли в рабочем поселке Запрудня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход модернизации проверил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

Всего по программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева планируется заменить 6,3 км труб. Из них 1,9 км в городе Талдоме и 4,4 км в рабочем поселке Запрудне. Работы ведут Общество с ограниченной ответственностью «Эргана» и Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж».

По итогам выезда поставлена задача по увеличению количества бригад, обозначена необходимость установки информационных щитов и ограждений.

«Модернизация тепловых сетей — одна из приоритетных задач повышения качества теплоснабжения в муниципалитете», — подчеркнул Юрий Крупенин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.