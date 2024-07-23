В Талдомском округе проходят мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
Фото - © Пресс-служба Талдомского г.о.
В рамках реализации государственной программы в Талдомском городском округе проводится модернизация тепловых сетей. В активную фазу работ уже перешли в рабочем поселке Запрудня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход модернизации проверил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.
Всего по программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева планируется заменить 6,3 км труб. Из них 1,9 км в городе Талдоме и 4,4 км в рабочем поселке Запрудне. Работы ведут Общество с ограниченной ответственностью «Эргана» и Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж».
По итогам выезда поставлена задача по увеличению количества бригад, обозначена необходимость установки информационных щитов и ограждений.
«Модернизация тепловых сетей — одна из приоритетных задач повышения качества теплоснабжения в муниципалитете», — подчеркнул Юрий Крупенин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.