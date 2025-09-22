В Талдоме продолжается реализация комплексной программы капремонта кровель

В Талдомском округе продолжается капитальный ремонт кровель. Благодаря обращению к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в министерство ЖКХ значительно увеличился объем капитального ремонта кровель жилых зданий в 2025 году. Изначально программа предполагала проведение работ на пяти объектах, однако благодаря дополнительной финансовой поддержке правительства Московской области и министерства жилищно-коммунального хозяйства, объем мероприятий был существенно расширен. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, помимо изначально запланированных пяти кровель, были включены дополнительные девять объектов, доведя общее количество ремонтируемых крыш до четырнадцати единиц. По состоянию на сегодняшний день уже выполнены работы на всех пяти первоначально запланированных кровлях, что свидетельствует о соблюдении сроков реализации проекта.

Сейчас продолжаются активные работы на пяти плоских крышах, расположенных в поселках Северный, город Талдом, микрорайон Юбилейный и поселок Запрудня. В ближайшее время планируется приступить к ремонту четырех скатных крыш также в поселках Северный и Запрудня.

Помимо текущих мер, администрация Талдомского округа сформировала четкий план действий на последующие годы. Так, в 2026 году предусмотрено обновление пятнадцати кровель в разных населенных пунктах округа, включая города и сельские поселения. Дальнейшее развитие программы предусматривает продолжение ремонтных работ в период 2027–2028 годов, включающих двадцать объектов.

Таким образом, реализация указанной программы позволит обеспечить качественное улучшение состояния жилого фонда и повысить уровень комфортности проживания граждан, подчеркивая важность внимания региональных органов власти к вопросам жизнеобеспечения населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.