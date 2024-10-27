В Ступине проверили готовность отопительной системы к зиме

Городской округ Ступино посетил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев и заместитель министра экономики и финансов Московской области Алексей Головинкин. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Совместно с главой муниципалитета Сергеем Мужальских осмотрели жилой фонд и котельные на предмет готовности к зиме, наличие неисправностей оборудования и дефектов содержания.

«Сейчас мы усиливаем готовность систем отопления и домов к морозам — объезжаем те городские округа, где больше всего поступает обращений от жителей. Также наш инспекторский состав ежедневно обходит жилые дома и осматривает проблемные зоны. По итогам сегодняшнего обследования и общения с жителями можем сказать, что общее состояния отопительных объектов хорошее — в некоторых котельных ведутся работы, однако на подачу отопления это не влияет», — сказал Кирилл Григорьев.

Особое внимание было уделено объектам в поселке Михнево, деревне Торбеево и селе Семеновское, по которым на сегодняшний день Министерством зафиксировано наибольшее количество проблемных адресов.

«Ситуация в Семеновском находится на особом контроле. В селе 16 домов и 2 социально значимых объекта обеспечиваются от одной котельной. В ближайшее время будут выполнены работы по замене 60 п. м. теплотрассы. Далее повторно будет осуществлен обход всех объектов. Их состояние находится на личном контроле», — уточнил Сергей Мужальских.

С целью предотвращения возможных критических ситуаций руководящему составу муниципалитета необходимо в кратчайшие сроки провести ремонт проблемных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.