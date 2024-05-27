В Ступино установили новые контейнеры под крупногабаритный мусор

В городском округе Ступино продолжается модернизация площадок для сбора бытового мусора. К существующим контейнерным площадкам пристраиваются дополнительные модули для крупногабаритных отходов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Каширский оператор установил 8 контейнеров в разных точках города Ступино и в округе.

«В рамках модернизации мы дополнительно установили новые емкости объемом 8 куб. метров», — рассказал заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ» Андрей Давыдов.

Новые контейнеры предназначены для утилизации крупногабаритного бытового мусора: мебели, бытовой техники, сантехники и других подобных отходов. В эти контейнеры запрещено выбрасывать порубочные остатки и строительный мусор.

По словам Андрея Давыдова, работы по модернизации мусорных площадок и установке контейнеров для крупногабаритного мусора продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.