В Ступино проинспектировали состояние котельных

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских вместе с первым заместителем министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кириллом Григорьевым и заместителем министра экономики и финансов региона Алексеем Головинкиным провели инспекцию котельных.

«В этом году в регионе проведена масштабная работа по подготовке к отопительному периоду. Выделен большой объем средств на модернизацию инфраструктуры Подмосковья. Будем делать все, чтобы жители не испытывали никаких неудобств по получению тепловых, энергоресурсов», — сказал Алексей Головинкин.

Инспекционная группа посетила ступинскую котельную в микрорайоне «Б», центральный тепловой пункт «Северное» в поселке Михнево и котельную в селе Семеновское. На объектах ведутся ремонтные работы для обеспечения надежности системы отопления в зимний период.

«У нас были проблемы с насосом. Котельная сейчас работает на резервном оборудовании, в понедельник будет проведена его замена. Будут также выполнены работы по замене 60 п. м. теплотрассы», — уточнил Мужальских.

Инспекционная группа вместе с представителями управляющей компании также посетила многоквартирный дом в поселке Михнево, встретилась с жителями. Ранее здесь жаловались на недостаток теплоэнергии. В настоящее время вопрос с подачей тепла решен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.