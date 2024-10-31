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В Ступине зимой убирать снег будут более 350 дворников и 45 единиц техники

Зимой убирать снег и проводить противогололедную обработку улиц в Ступине будут более 350 дворников и 45 единиц техники. Готовность коммунальных служб к зимней уборке обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В округе необходимый инвентарь и техника находятся в исправном состоянии", - сказал руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, в арсенале коммунальных служб - тракторы, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. На прошлой неделе муниципалитет получил 3 трактора «Беларус МТЗ-82» с навесными комплектами для работы в зимний период. В наличии – почти 2 тыс. единиц инвентаря, 12 средств малой механизации.

Сформирован запас противогололедных материалов.

Уборку дворов и общественных территорий зимой будут осуществлять МКУ «Благоустройство», 12 управляющих компаний и 2 ТСЖ.

Для контроля за работой коммунальных служб используются системы ГЛОНАСС и РНИС. Маршруты уборки определены и зафиксированы в специальной программе.

Определены места для временного складирования снега - в городе Ступино, поселках Михнево и Малино. Это позволит оперативно очищать улицы и дворы от снежных заносов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.