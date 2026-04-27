В Ступине завершили строительство газопровода в селе Старое

Газовые сети протяженностью около 3 км построили в селе Старое городского округа Ступино, и жители смогут подключить дома к новому отопительному сезону. Проект реализован по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Строительство газопроводов завершили в начале весны. В ближайшие дни в село приедет представитель подрядной организации, чтобы решить вопросы по благоустройству затронутой территории.

Специалисты Мособлгаза провели встречу с жителями и разъяснили порядок подачи заявок, сроки подключения, перечень льгот и требования к подготовке помещений к пуску газа. Также обсуждался вопрос определения максимального часового расхода топлива. Для домов площадью до 250 кв. м рекомендуется указывать мощность до 5 куб. м в час.

После поступления первых заявок начнется строительство газопроводов до границ участков заявителей. Заключение комплексного договора с Мособлгазом позволит ускорить процесс, и уже к новому отопительному сезону дома могут быть газифицированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.