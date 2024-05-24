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В Ступине отключат электричество до 17:00 из-за капремонта

В городском округе Ступино в пятницу планируется отключение электроэнергии. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 24 мая с 09:30 до 17:00 по адресу: Ступино, ул. Пятая, ул. Взлетная, Сиреневый пер. Капитальный ремонт ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.