В Ступине построят новую котельную

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и общественной палаты проверил ход строительства котельной в поселке Жилево в Ступине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В поселке более 20 многоквартирных домов, все они получают горячее водоснабжение и отопление от старой паровой котельной. Котлы, установленные в советское время, пришли в негодность. Благодаря поддержке губернатора мы проводим модернизацию объектов теплоснабжения в округе», — рассказал Мужальских.

Новая модульная котельная на 8 МВт обеспечит более 1 200 жителей поселка Жилево горячим водоснабжением и отоплением.

«Старая котельная обладает большой мощностью, но имеет устаревшие паровые котлы. В летний период в поселке происходят перебои с подачей горячей воды, потому что приходится часто останавливать и перезапускать котельную. Новая современная котельная будет полностью автоматизирована. Подрядная организация АО «Мособлгаз» ведет работы по графику. Планируем, что к сентябрю котельная будет установлена. После проведения контрольных испытаний начнем процесс перевода абонентов на новую котельную», — сказал заместитель главы округа Сергей Медведев.

На месте строительства котельной установлен фундамент будущего сооружения. В скором времени планируется подвести необходимые коммуникации и приступить к монтажу блочно-модульной конструкции. Завершение работ запланировано на сентябрь.

На 2025–2027 годы в округе запланировано строительство 12 современных блочно-модульных котельных.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.