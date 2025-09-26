В Ступине обсудили вывоз крупногабаритных отходов

В обсуждении приняла участие генеральный директор ООО «Каширский региональный оператор» Марина Мезенцева.

Главной темой стала организация вывоза твердых коммунальных отходов.

В ходе совещания присутствующие пришли к решению — проработать вопрос заключенных договоров с СНТ. Помимо этого, регоператор направит в адрес муниципалитета перечень юрлиц, которые занизили нормативы, нарушают график вывоза или отказываются взаимодействовать.

Отдельное внимание уделили жалобам жителей: муниципалитет периодически «фонит» в красной зоне по этой категории обращений.

«Проблема вывоза отходов — чувствительная тема для жителей. Мы должны выстроить системную работу, чтобы жалоб становилось меньше. Наша общая задача — обеспечить стабильность и порядок в этой сфере», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.