В Ступине обновили кровлю дома на улице Дружбы

В селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино завершили капитальный ремонт крыши трехэтажного дома №3 на улице Дружбы, построенного в 1993 году. В здании с 24 квартирами обновили кровлю площадью 540,7 кв. м и усилили конструкции. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация полностью заменила кровельное покрытие и стропильную систему. Деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Также специалисты отремонтировали выходы на крышу, дымоход и вентиляционные шахты, заменили слуховые окна, фановые трубы и систему наружного водостока.

Кроме того, рабочие утеплили чердачное помещение, обновили ограждение кровли и парапеты, установили снегозадерживающие элементы. При ремонте применялись современные материалы и технологии, что позволило обеспечить герметичность и надежность конструкции.

Качество работ и соблюдение проектных решений на всех этапах контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.