В Ступине объявлен конкурс на выполнение работ по строительству котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт в городском округе Ступино Московской области, деревне Леонтьево. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение по строительству объекта капитального строительства.

«Водогрейная котельная предназначена для постоянной круглогодичной, круглосуточной выработки тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда и социальных объектов поселения. Котельная будет эксплуатироваться в автоматическом режиме без постоянного присутствия эксплуатационного персонала», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение всех работ планируется завершить к 2026 года.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.