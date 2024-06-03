сегодня в 18:45

В Ступине объявлен конкурс на выполнение работ по реконструкции котельной

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции котельной в городском округе Ступино Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции: «Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Б» (в т. ч. ПИР)».

Существующее оборудование, подлежащее реконструкции (замене): водогрейные котлы, отдельно-стоящая кирпичная дымовая труба высотой 58 м, внутри-котельное вспомогательное оборудование, теплообменное оборудование, насосное оборудование, оборудование газоснабжения и электроснабжения.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) планируется завершить к ноябрю 2024 года.

Проектом необходимо предусмотреть ремонт помещений котельной, в т. ч. санитарно-бытовых, замену кровельного покрытия, покрытия пола, замену оконных блоков; организацию операторской с установкой ПК для отображения мнемосхемы и параметров работы котельной; замену ограждения территории котельной.

Выполнение всех работ планируется завершить к 2026 г.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.