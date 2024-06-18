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В Ступине объявлен конкурс на строительство сетей водоснабжения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в с. Ситне-Щелканово городского округа Ступино Московской области».

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках выполнения работ до декабря 2025 г. планируется построить 2854,4 метра сетей водопровода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.