В Ступине на уборке территории задействуют свыше 250 дворников и 65 единиц спецтехники

План работ по уборке территорий городского округа Ступино обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В регионе установилась теплая и сухая погода — самое время привести в порядок после зимы дороги и улицы, дворы и парки, автобусные остановки. Температура позволяет начать работы раньше, поэтому прошу вывести технику и людей на уборку, — сказал Андрей Воробьев. — Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение».

«В округе до 10 апреля предстоит привести в порядок после зимы 285 дворов, 230 детских площадок, более 80 общественных территорий, свыше 110 памятников и мемориалов», — рассказал руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, коммунальные службы приступили к проведению весенних работ: уборке смета на проездах, парковках и тротуарах, частичному прогребанию газонов, санитарной обрезке деревьев, ремонту элементов детских игровых площадок.

В МКУ «Благоустройство» задействованы 80 дворников, 42 водителя и механизатора, 42 единицы техники. К уборке территории также приступило свыше 170 рабочих подрядных организаций, управляющих компаний и ТСЖ, 14 единиц спецтехники.

«В порядок также приведем более 700 контейнерных площадок. В уборке навалов мусора задействовано 7 бункеровозов и ломовозов», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.