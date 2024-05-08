В Ступине дорожники восстановили работу линий освещения

В ходе обследования региональной дорожной сети в городском округе Ступино специалисты «Мосавтодор» выявили проблемные участки линий наружного освещения. Работы по восстановлению провели оперативно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Отремонтировали линии освещения на дороге вблизи рабочего поселка Жилево, а также в г. Ступино на улицах Чайковского, Пушкина и Горького», — пояснили в ведомстве.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии, поэтому работы проводятся по возможности оперативно и своевременно.

Обследование дорожной сети проходит еженедельно, специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.