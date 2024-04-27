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В Ступине дорожники ликвидировали более 500 ям за неделю

Дорожники ликвидировали ямы на одной из главных улиц Ступина, а также в Михневе и в Большом Алексеевском. За семь дней дорожные рабочие устранили более 500 ям на дорогах регионального значения в городском округе Ступино. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

За последние сутки на сети региональных автодорог округа залатали более 80 «дыр».

В Ступине на улице Чайковского отремонтировали дорожное покрытие, а также в Михневе и Большом Алексеевском.

Неделю назад администрация муниципалитета произвела ремонт полотна на участке по улице Чкалова, от переулка Приокский до улицы Чайковского в Ступино и в Старой Ситне на улице Лермонтова.

В летнее время при ремонте используется горячая асфальтобетонная смесь.

Проверка дорог на присутствие на них ям в муниципалитете проходит ежедневно, выявленные недостатки вносятся в план работ и затем устраняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.