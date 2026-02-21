В столице отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов

В 2026 году на территории Москвы планируется отремонтировать 28 надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«В этом году обновим 28 таких сооружений, в том числе 14 расположенных над ключевой столичной магистралью — МКАД», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рабочие демонтируют старое остекление и установят новое поликарбонатное покрытие на 27 объектах. Также будут проведены внутренние работы по отделке, в ходе которых заменят покрытие на лестницах и галереях, оборудуют новые ограждения и двери.

Специалисты отремонтируют стены, фасады, покрасят конструкции и металлические элементы, на ступени уложат антискользящее покрытие. Кроме того, будут обновлены системы электроснабжения, приведены в порядок служебные помещения

Еще на одном городском переходе планируется провести замену двух балок пролетного строения над внутренней стороной МКАД. Данные работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения будет временно открыта для прохода пешеходов.

